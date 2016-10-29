Через КПВВ на лінії зіткнення за добу прослідувало 27 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Впродовж минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні АТО, прослідувало 27 тисяч осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Протягом минулої доби у всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування спостерігався інтенсивний пасажиро-транспортний потік. Загалом через КПВВ прослідувало 27 тисяч осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнула така кількість осіб та транспорту:
“Майорське” - 4480 осіб та 690 транспортних засобів;
“Мар’їнка” - 7565 осіб та 1420 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” - 6095 осіб та 1580 транспортних засобів;
“Гнутове” - 4400 осіб та 1085 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” - 4506 осіб.
Як зазначається, контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/270; “Мар’їнка” — 170/200; “Новотроїцьке” — 40/30; “Гнутове” — 70/30.
В районі проведення АТО прикордонники зупинили 3 транспортні засоби, якими на підконтрольну бойовикам територію намагались перемістити товари з порушенням правил.