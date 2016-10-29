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15 марта, 19:03 • 115765 просмотра

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Через КПВВ на линии соприкосновения за сутки последовало 27 тыс. человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. На протяжении прошедших суток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне АТО, последовало 27 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПАУ.

"За прошедшие сутки во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения наблюдался интенсивный пассажиро-транспортный поток. В общем через КПВВ последовало 27 000 человек и 4 800 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Контрольные пункты въезда-выезда пересекло такое количество лиц и транспорта:

"Майорское" - 4480 человек и 690 транспортных средств;

"Марьинка" - 7565 человек и 1420 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6095 человек и 1580 транспортных средств;

"Гнутово" - 4400 человек и 1085 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4506 человек.

Как отмечается, контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/270; "Марьинка" - 170/200; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 70/30.

В районе проведения АТО пограничники остановили 3 транспортных средства, которыми на подконтрольную боевикам территорию пытались переместить товары с нарушением правил.

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