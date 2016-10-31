Через ДТП на Хмельниччині загинуло подружжя
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Хмельниччині в селі Соколівка внаслідок зіткнення “Газелі” з вантажівкою “DAF” загинуло подружжя. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Хмельницької області.
Встановлено, що 41-річний житель села Коритна Ярмолинецького району на автомобілі “Газель” не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF під керуванням 25-річного хмельничанина.
Через зіткнення “Газель” розірвало на шматки. Від отриманих травм водій та його 39-річна дружина загинули на місці ДТП.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події.