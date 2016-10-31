Из-за ДТП в Хмельницкой области погибли супруги

Установлено, что 41-летний житель села Корытная Ярмолинецкого района на автомобиле "Газель" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением 25-летнего хмельничанина.

Из-за столкновения "Газель" разорвало на части. От полученных травм водитель и его 39-летняя жена погибли на месте ДТП.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.