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Через брак спеціалістів об’єднані громади не можуть ефективно використовувати кошти — Дніпропетровська ОДА

Через брак спеціалістів об’єднані громади не можуть ефективно використовувати кошти — Дніпропетровська ОДА

Київ • УНН

 • 9521 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В процесу проведення децентралізації у Дніпропетровській області влада зіштовхнулася з тим, що за наявності значного фінансового ресурсу, громади не можуть ефективно використати через брак спеціалістів. Про це у відповідь на журналістський запит УНН повідомив перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман.

“Ми зіткнулися з ситуацією, коли за наявності значного фінансового ресурсу, громади не можуть ефективно або взагалі його використати. Причина цього криється в недостатній кваліфікації менеджерів на місцях”, — йдеться у відповіді.

Саме тому, за словами першого заступника голови ОДА, на сьогодні очевидно, що потреба у знаннях з децентралізації влади, протидії корупції, управління територіями та різних аспектів місцевого самоврядування є надзвичайно актуальною. Він зауважив, що колективні монографії “Місцеве самоврядування в Україні: Євроінтеграційний шлях” і “Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні”, які були направлені до Дніпропетровської ОДА доктором наук з державного самоврядування, професор Русланом Плющем, під редакцією якого вийшли праці, відповідають майже на всі питання щодо практичних та законодавчо врегульованих механізмів, інструментів та процедур, які надають можливість місцевому самоврядуванню реалізувати свої нові повноваження.

“Особливої уваги заслуговують практичні питання щодо формування досконалої організаційної структури „нового“ органу місцевому самоврядуванню, зокрема, стосовно обов’язкової наявності в структурі проектного офісу.

Крім того, цікавими та практичними є рекомендації щодо організації надання населенню доступної та якісної медичної допомоги на базовому рівні, а також питання створення системи надання адміністративних послуг”, — зауважив О.Кужман.

Чиновник оцінив запропоновані у монографіях рекомендації актуальними та доцільними, що мають значний практичний інтерес для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в контексті забезпечення сталого економічного розвитку Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНН, монографії, над створенням яких працювали близько 50 професорів, ректорів, докторів наук і аспірантів в сфері державного управління та місцевого самоврядування з провідних ВНЗ і наукових установ України, були розіслані головами обласних державних адміністрацій та політикам.

“Особливу увагу ми приділили процесам трансформації влади в умовах реалізації основних засад децентралізації. Тут, зокрема, йдеться і про участь владних інститутів у реформуванні територіальних громад і про побудову перехідного процесу. Головне, на переконання авторів, — все це має ґрунтуватися на демократичних принципах. Всі вони окреслені і чітко визначені. Одним з таких принципів, наприклад, є організація самоконтролю”, — розповів професор Р.Плющ.

 

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