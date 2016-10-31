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Из-за нехватки специалистов объединенные общины не могут эффективно использовать средства - Днепропетровская ОГА

Киев • УНН

 • 9521 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В процесса проведения децентрализации в Днепропетровской области власть столкнулась с тем, что при наличии значительного финансового ресурса, общины не могут эффективно использовать из-за нехватки специалистов. Об этом в ответ на журналистский запрос УНН сообщил первый заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Олег Кужман.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда при наличии значительного финансового ресурса, общины не могут эффективно или вообще его использовать. Причина этого кроется в недостаточной квалификации менеджеров на местах", - говорится в ответе.

Именно поэтому, по словам первого заместителя председателя ОГА, на сегодня очевидно, что потребность в знаниях по децентрализации власти, противодействию коррупции, управлению территориями и различных аспектов местного самоуправления является чрезвычайно актуальной. Он отметил, что коллективные монографии "Местное самоуправление в Украине: Евроинтеграционный путь" и "Местное самоуправление в условиях децентрализации власти в Украине", которые были направлены в Днепропетровскую ОГА доктором наук по государственному самоуправления, профессор Русланом Плющом, под редакцией которого вышли труыа, соответствующие почти на все вопросы относительно практических и законодательно урегулированных механизмов, инструментов и процедур, которые предоставляют возможность местному самоуправлению реализовать свои новые полномочия.

"Особого внимания заслуживают практические вопросы по формированию совершенной организационной структуры "нового" органа местному самоуправлению, в частности, относительно обязательного наличия в структуре проектного офиса.

Кроме того, интересными и практичными являются рекомендации по организации предоставления населению доступной и качественной медицинской помощи на базовом уровне, а также вопросы создания системы предоставления административных услуг", - отметил О.Кужман.

Чиновник оценил предложенные в монографиях рекомендации актуальными и целесообразными, имеющих значительный практический интерес для местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в контексте обеспечения устойчивого экономического развития Днепропетровской области.

Как сообщал УНН, монографии, над созданием которых работали около 50 профессоров, ректоров, докторов наук и аспирантов в сфере государственного управления и местного самоуправления из ведущих вузов и научных учреждений Украины, были разосланы председателями областных государственных администраций и политикам.

"Особое внимание мы уделили процессам трансформации власти в условиях реализации основных принципов децентрализации. Здесь, в частности, речь идет и об участии властных институтов в реформировании территориальных общин и о построении переходного процесса. Главное, по мнению авторов, - все это должно основываться на демократических принципах. Все они обозначены и четко определены. Одним из таких принципов, например, является организация самоконтроля", - рассказал профессор Р.Плющ.

 

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