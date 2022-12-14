Через атаку дронів жоден енергооб'єкт не було пошкоджено – Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Внаслідок сьогоднішньої атаки дронів "Шахед" об’єкти енергетичної інфраструктури України пошкоджень не зазнали. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.
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"Середа 14 грудня почалась з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень – всі 13 БПЛА було збито", – повідомили в Укренерго.
Як зазначили, 13 грудня через запуск ще одного блоку на атомній станції вдалося не застосовувати аварійні відключення для збалансування енергосистеми.
"Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії", – ідеться у повідомленні.
Найскладніша ситуація на сході – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників, додали в Укренерго.
Нагадаємо
У Шевченківському районі Києва уламки збитих дронів-камікадзе "Шахед" влучили в одну адмінбудівлю, ще чотири житлові будинки мають незначні пошкодження. Постраждалих немає.