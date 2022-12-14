Из-за атаки дронов ни один энергообъект не был поврежден – Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В результате сегодняшней атаки дронов "Шахед" объекты энергетической инфраструктуры Украины повреждения не получили. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.
Детали
"Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений – все 13 БПЛА были сбиты", – сообщили в Укрэнерго.
Как отметили, 13 декабря из-за запуска еще одного блока на атомной станции удалось не применять аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.
"Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии", – говорится в сообщении.
Самая сложная ситуация на востоке – из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников, добавили в Укрэнерго.
Напомним
В Шевченковском районе Киева обломки сбитых дронов-камикадзе "Шахед" попали в одно админздание, еще четыре жилых дома имеют незначительные повреждения. Пострадавших нет.