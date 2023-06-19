Через аномальну спеку в Індії померли майже 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Через аномально високу температуру за останні декілька діб в Індії померли майже 100 людей. Випадки смерті зафіксовані у штатах Уттар-Прадеш і Біхар. Про це повідомляє видання Xinhua, пише УНН.
Більшість померлих були віком від 60 років.
Також за три останні дні було госпіталізовано щонайменше 400 осіб, які скаржилися на лихоманку, задишку та ускладнення зі здоров'ям через тепловий удар.
Уточнюється, що в деяких регіонах Індії температура повітря сягнула 42,2 градуса за Цельсієм.
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