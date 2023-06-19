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Через аномальну спеку в Індії померли майже 100 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Через аномально високу температуру за останні декілька діб в Індії померли майже 100 людей. Випадки смерті зафіксовані у штатах Уттар-Прадеш і Біхар. Про це повідомляє видання Xinhua, пише УНН.

Через аномальну спеку в Індії померли майже 100 людей

Більшість померлих були віком від 60 років.

Також за три останні дні було госпіталізовано щонайменше 400 осіб, які скаржилися на лихоманку, задишку та ускладнення зі здоров'ям через тепловий удар.

Уточнюється, що в деяких регіонах Індії температура повітря сягнула 42,2 градуса за Цельсієм.

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