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Из-за аномальной жары в Индии умерли почти 100 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Из-за аномально высокой температуры за последние несколько суток в Индии умерли почти 100 человек. Случаи смерти зафиксированы в штатах Уттар-Прадеш и Бихар. Об этом сообщает издание Xinhua, пишет УНН.

Из-за аномальной жары в Индии умерли почти 100 человек

Большинство умерших были в возрасте от 60 лет.

Также за три последних дня были госпитализированы не менее 400 человек, которые жаловались на лихорадку, одышку и осложнения со здоровьем из-за теплового удара.

Уточняется, что в некоторых регионах Индии температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию.

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