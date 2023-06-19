Из-за аномальной жары в Индии умерли почти 100 человек

Большинство умерших были в возрасте от 60 лет.

Также за три последних дня были госпитализированы не менее 400 человек, которые жаловались на лихорадку, одышку и осложнения со здоровьем из-за теплового удара.

Уточняется, что в некоторых регионах Индии температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию.

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