Через аномальну спеку на низці пляжів Києва заборонили купатися
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Через аномальну спеку на низці столичних муніципальних пляжів вивішено червоні прапори. Це означає, що купатись на них заборонено. Про це з посиланням на дані КП “Плесо” інформує пресслужба КМДА, передає УНН.
Так, поточні статуси муніципальних пляжів Києва було оновлено за результатами лабораторних досліджень проб води.
Зокрема, зелені прапори, де купатися дозволено, вивішено на трьох столичних пляжах: “Троєщина”, “Галерний” та “Вербний”. Жовтий прапор поки що на пляжі “Пуща-Водиця”, де купатися тимчасово не рекомендовано.
Червоні прапори на таких пляжах:
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- “Венеція”;
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- “Веселка”;
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- “Дитячий”;
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- “Золотий”;
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- “Молодіжний”;
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- “Передмістна Слобідка”;
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- “Райдуга”;
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- “Тельбін”;
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- “Центральний”;
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- “Чорторий”.
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“Як інформували у комунальному підприємстві, червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води”, - зазначають в КМДА.
Нагадаємо, за даними Гідрометцентру, в Україні сьогодні спекотно — до 35 градусів тепла на півдні, на заході країни очікуються грозові дощі.