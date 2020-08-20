Из-за аномальной жары на ряде пляжей Киева запретили купаться
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Из-за аномальной жары на ряде столичных муниципальных пляжей вывешены красные флаги. Это означает, что купаться на них запрещено. Об этом со ссылкой на данные КП "Плесо" информирует пресс-служба КГГА, передает УНН.
Так, текущие статусы муниципальных пляжей Киева было обновлено по результатам лабораторных исследований проб воды.
В частности, зеленые флаги, где купаться разрешено, вывешены на трех столичных пляжах: "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Желтый флаг - на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно рекомендовано.
Красные флаги на таких пляжах:
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- "Венеция";
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- "Веселка";
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- "Детский";
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- "Золотой";
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- "Молодежный";
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- "Предместная Слободка";
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- "Радуга";
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- "Тельбин";
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- "Центральный";
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- "Чорторый".
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"Как информировали в коммунальном предприятии, красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды", - отмечают в КГГА.
Напомним, по данным Гидрометцентра, в Украине сегодня жарко - до 35 градусов тепла на юге, на западе страны ожидаются грозовые дожди.