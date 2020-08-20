Из-за аномальной жары на ряде пляжей Киева запретили купаться

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69787 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96714 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122980 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105180 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124988 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100579 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101481 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103736 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101862 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101486 просмотра

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Из-за аномальной жары на ряде пляжей Киева запретили купаться

Из-за аномальной жары на ряде пляжей Киева запретили купаться

Киев  •  УНН

 • 17263 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Из-за аномальной жары на ряде столичных муниципальных пляжей вывешены красные флаги. Это означает, что купаться на них запрещено. Об этом со ссылкой на данные КП "Плесо" информирует пресс-служба КГГА, передает УНН.

Так, текущие статусы муниципальных пляжей Киева было обновлено по результатам лабораторных исследований проб воды.

В частности, зеленые флаги, где купаться разрешено, вывешены на трех столичных пляжах: "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Желтый флаг - на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно рекомендовано.

Красные флаги на таких пляжах:

  • "Венеция";
  • "Веселка";
  • "Детский";
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Предместная Слободка";
  • "Радуга";
  • "Тельбин";
  • "Центральный";
  • "Чорторый".

"Как информировали в коммунальном предприятии, красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды", - отмечают в КГГА.

Напомним, по данным Гидрометцентра, в Украине сегодня жарко - до 35 градусов тепла на юге, на западе страны ожидаются грозовые дожди.

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