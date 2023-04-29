ChatGPT знову доступний в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Італії відновили доступ до чат-боту ChatGPT після того, як його розробник OpenAI вирішив питання, які стосуються правил конфіденційності програми, про це заявили у пресслужбі компанії, повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
На минулому місяці компанія OpenAI відключила ChatGPT в Італії після того, як орган захисту даних країни, також відомий як Garante, тимчасово заборонив чат-бот і розпочав перевірку через підозру в порушенні правил конфіденційності програми штучного інтелекту.
Тоді компанія OpenAI заявила, що забезпечить більшу "видимість" своєї політики конфіденційності.
За словами представника компанії, це також забезпечить нову форму для користувачів з Європейського Союзу, щоб вони могли скористатися своїм правом на заперечення проти використання персональних даних для навчання моделей.
Також, оскільки компанія Garante звинуватила OpenAI в тому, що вона не перевіряла вік користувачів ChatGPT, які повинні були досягти 13-річного віку для користвання чат-ботом, OpenAi заявила, що запропонує інструмент для перевірки віку користувачів в Італії під час реєстрації.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що ChatGPT може повернутися до Італії до кінця квітня.