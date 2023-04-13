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ChatGPT може повернутися до Італії до кінця квітня

ChatGPT може повернутися до Італії до кінця квітня

Київ • УНН

 • 822084 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У середу італійський орган захисту даних Garante дав OpenAI термін до 30 квітня, щоб утримати конкретні вимоги конфіденційності, передає УНН з посиланням на Politico.

Деталі

На час розслідування італійський регулятор наказав Open AI перевіряти вік користувачів, перш ніж вони будуть використовувати чат-бот штучного інтелекту. До цього, в органі вимагають від Open AI, щоб на сайті ChatGPT пояснювалось, як і чому він обробляє дані людей.

Також чат-бот повинен буде запитувати у користувачів їхню згоду на використання їх даних та надавати людям можливість вимагати виправлення або видалення особистої інформації.

"Тільки тоді, коли причини перестануть існувати, Управління призупинить тимчасову заборону на обробку даних італійських користувачів, прийнятих проти американської компанії, і ChatGPT знову зможе стати доступним в Італії", - йдеться у пресрелізі регулятора.

Доповнення

До 14 травня OpenAI також має проінформувати людей через телебачення, радіо, вебсайти та газети про те, як він використовує особисті дані для навчання алгоритму ChatGPT.

Наприкінці березня ChatGPT змусили зупинити свою роботу в Італії через передбачувані порушення щодо Загального регламенту захисту даних (GDPR). 

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