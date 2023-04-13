ChatGPT может вернуться в Италию до конца апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В среду итальянский орган защиты данных Garante дал OpenAI срок до 30 апреля, чтобы удержать конкретные требования конфиденциальности, передает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
На время расследования итальянский регулятор приказал Open AI проверять возраст пользователей, прежде чем они будут использовать чат-бот искусственного интеллекта. К этому, в органе требуют от Open AI, чтобы на сайте ChatGPT объяснялось, как и почему он обрабатывает данные людей.
Также чат-бот должен будет запрашивать у пользователей их согласие на использование их данных и предоставлять людям возможность требовать исправления или удаления личной информации.
"Только тогда, когда причины перестанут существовать, Управление приостановит временный запрет на обработку данных итальянских пользователей, принятых против американской компании, и ChatGPT снова сможет стать доступным в Италии", - говорится в пресс-релизе регулятора.
Дополнение
До 14 мая OpenAI также должен проинформировать людей через телевидение, радио, веб-сайты и газеты о том, как он использует личные данные для обучения алгоритма ChatGPT.
В конце марта ChatGPT был вынужден остановить свою работу в Италии из-за предполагаемых нарушений Общего регламента защиты данных (GDPR).