ChatGPT снова доступен в Италии

Детали

В прошлом месяце компания OpenAI отключила ChatGPT в Италии после того, как орган защиты данных страны, также известный как Garante, временно запретил чат-бот и начал проверку из-за подозрения в нарушении правил конфиденциальности приложения искусственного интеллекта.

Тогда компания OpenAI заявила, что обеспечит большую "видимость" своей политики конфиденциальности.

По словам представителя компании, это также обеспечит новую форму для пользователей из Европейского Союза, чтобы они могли воспользоваться своим правом возражать против использования персональных данных для обучения моделей.

Также, поскольку компания Garante обвинила OpenAI в том, что она не проверяла возраст пользователей ChatGPT, которые должны были достичь 13-летнего возраста для пользования чат-бота, OpenAi заявила, что предложит инструмент для проверки возраста пользователей в Италии во время регистрации.

Напомним

Ранее сообщалось, что ChatGPT может вернуться в Италию до конца апреля.