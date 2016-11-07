Частину автодороги “Ужгород—Львів” перекрили через паводок
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 листопада. УНН. У с.Сіль Великоберезнянського району через перелив води обмежено автомобільний рух на автодорозі “Ужгород—Львів”. Про це повідомляє на своєму персональному сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає кореспондент УНН.
Якщо вантажні автомобілі вільно проїжджають підтоплену ділянку дороги, то легкові здійснюють об’їзд через с.Княгиня та с.Стричава.
Протягом минулих півтори доби на Закарпатті випала двомісячна норма опадів — 160 мм. Найбільше підняття рівня води очікується у річках Уж, Латориця та Боржава. Максимальна паводкова хвиля по р.Боржава та р.Латориця пройде у вівторок, 8 листопада, а по р.Уж — сьогодні, 7 листопада після обіду, йдеться у повідомленні на сайті Г.Москаля.
У зоні ризику підтоплення залишаються студентський табір відпочинку “Скалка” біля с.Кам’яниця Ужгородського району, Перечинський водозабір, мікрорайон Ужгорода “Радванка” (самовільно збудоване житло за дамбою). У деяких місцях Уж уже вийшов із берегів і підтопив сільгоспугіддя.
У ніч на понеділок, 7 листопада, поблизу м.Рахів селевий потік, який виник внаслідок інтенсивних дощів, частково перекрив дорогу місцевого значення, що веде у с.Богдан. Станом на 10:00 аварійні бригади розчистили дорогу, проїзд повністю забезпечено. У с.Тишів Воловецького району через перезволоження виник зсув ґрунту, за попередніми даними, в зоні небезпеки опинився один житловий будинок.
Згідно з міжурядовими угодами Закарпатська область попередила про надзвичайну ситуацію своїх сусідів із Румунії, Угорщини та Словаччини.
Як раніше повідомляв УНН, 6 листопада, у с.Зарічево Перечинського району через захаращеність русла місцевого потічка, придорожніх канав та зливних стоків побутовим сміттям сталось підтоплення 30 дворогосподарств.