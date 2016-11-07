Часть автодороги "Ужгород-Львов" перекрыта из-за паводка

Если грузовые автомобили свободно проезжают подтопленный участок дороги, то легковые осуществляют объезд через с. Княгиня и с. Стричава.

В течение прошлых полутора суток в Закарпатской области выпала двухмесячная норма осадков - 160 мм. Самое больше поднятие уровня воды ожидается в реках Уж, Латорица и Боржава. Максимальная паводковая волна по р. Боржава и р. Латорица пройдет во вторник, 8 ноября, а по р. Уж - сегодня, 7 ноября после обеда, говорится в сообщении на сайте Г.Москаля.

В зоне риска подтопления остаются студенческий лагерь отдыха "Скалка" возле с. Камяница Ужгородского района, Перечинский водозабор, микрорайон Ужгорода "Радванка" (самовольно построенное жилье за ​​дамбой). В некоторых местах Уж уже вышел из берегов и подтопил сельхозугодья.

В ночь на понедельник, 7 ноября, вблизи Рахова селевой поток, который возник в результате интенсивных дождей, частично перекрыл дорогу местного значения, которая ведет в с. Богдан. По состоянию на 10:00 аварийные бригады расчистили дорогу, проезд полностью обеспечен. В с. Тишев Воловецкого района из-за переувлажнения возник оползень, по предварительным данным, в зоне опасности оказался один жилой дом.

Согласно межправительственным соглашениям Закарпатская область предупредила о чрезвычайной ситуации своих соседей из Румынии, Венгрии и Словакии.

Как ранее сообщал УНН, 6 ноября, в с. Заречево Перечинского района из-за захламленности русла местного ручья, придорожных канав и сливных стоков бытовыми отходами произошло подтопление 30 домохозяйств.