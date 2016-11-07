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15 марта, 19:03 • 112094 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157687 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132462 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125366 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109883 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104030 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100471 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131023 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127681 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Часть автодороги "Ужгород-Львов" перекрыта из-за паводка

Часть автодороги "Ужгород-Львов" перекрыта из-за паводка

Киев • УНН

 • 18763 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В с. Соль Великоберезнянского района из-за перелива воды ограничено автомобильное движение на автодороге "Ужгород-Львов". Об этом сообщает на своем персональном сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН.

Если грузовые автомобили свободно проезжают подтопленный участок дороги, то легковые осуществляют объезд через с. Княгиня и с. Стричава.

В течение прошлых полутора суток в Закарпатской области выпала двухмесячная норма осадков - 160 мм. Самое больше поднятие уровня воды ожидается в реках Уж, Латорица и Боржава. Максимальная паводковая волна по р. Боржава и р. Латорица пройдет во вторник, 8 ноября, а по р. Уж - сегодня, 7 ноября после обеда, говорится в сообщении на сайте Г.Москаля.

В зоне риска подтопления остаются студенческий лагерь отдыха "Скалка" возле с. Камяница Ужгородского района, Перечинский водозабор, микрорайон Ужгорода "Радванка" (самовольно построенное жилье за ​​дамбой). В некоторых местах Уж уже вышел из берегов и подтопил сельхозугодья.

В ночь на понедельник, 7 ноября, вблизи Рахова селевой поток, который возник в результате интенсивных дождей, частично перекрыл дорогу местного значения, которая ведет в с. Богдан. По состоянию на 10:00 аварийные бригады расчистили дорогу, проезд полностью обеспечен. В с. Тишев Воловецкого района из-за переувлажнения возник оползень, по предварительным данным, в зоне опасности оказался один жилой дом.

Согласно межправительственным соглашениям Закарпатская область предупредила о чрезвычайной ситуации своих соседей из Румынии, Венгрии и Словакии.

Как ранее сообщал УНН, 6 ноября, в с. Заречево Перечинского района из-за захламленности русла местного ручья, придорожных канав и сливных стоков бытовыми отходами произошло подтопление 30 домохозяйств.

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