Час реалізації задуманого: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 - 17 вересня

Цитата

"Головна подія цього тижня - це молодик у знаку Діви, який відбудеться 15 вересня о 4:40 за київським часом. Не забудьте вранці цього дня написати свої плани і бажання на найближчий місячний місяць. У гороскопі молодика буде традиційно Сонце в точному з'єднанні з Місяцем. І цього разу вони дали чудові аспекти до Юпітера, Урана в Тельці, а також Плутона в Козерозі, що дає великі можливості для розв'язання багатьох питань, що накопичилися, на світовому рівні. Можливо, що лідери великих країн можуть знайти правильні рішення щодо усунення фінансової кризи, також розв'язання питань, пов'язаних із військовими діями", - вважає астролог.

Деталі

Водночас, за словами Базиленко, негативний аспект Нептуна до Сонця і Місяця може призвести до підвищення рівня інфекційних захворювань. Ще одна важлива подія цього тижня, на яку звертає увагу астролог, - це закінчення періоду ретроградного Меркурія. Відбудеться це 15 вересня. І вже з 17 вересня, за словами Базиленко, можна повертатися до активної роботи і розпочинати реалізацію запланованого.

"У гороскопі України чорний Місяць Ліліт у другій половині тижня зайде на Венеру і це віщує продовження викриття корупції. Положення Марса буде досить гострим щодо натального Урану на початку тижня - це небезпека масованих ударів по нашій країні, а також загострення обстановки на лінії фронту. До кінця тижня Марс також дає напружений аспект до натального Нептуна, що свідчить про небезпеку з боку водної стихії, а також підвищує ризик отруєнь і поширення інфекцій", - пояснює астролог.

ОВНИ

Цього тижня у вас з'являться можливості вдало закінчити розпочаті справи. Як у фінансовій діяльності, так і в діловій сфері вам можуть надійти цікаві пропозиції. Фінансово тиждень обіцяє бути успішним, вам можуть повернути борги. Але не поспішайте витрачати гроші, краще зараз економити.

Будьте уважні до свого здоров'я, адже є небезпека підхопити інфекцію. Вам потрібно частіше бувати на природі й дотримуватися правильного розпорядку дня.

ТЕЛЬЦІ

Цього тижня ви відчуватимете велику підтримку ззовні. На вас чекає безліч цікавих подій і цікавих заходів. Ви зможете знайти хороший контакт із вашими дітьми. Але будьте обережні у стосунках із близькими. Також не варто занадто багато грошей витрачати на розв'язання побутових питань.

Цього тижня на вас може чекати несподівана і прекрасна поїздка в інші країни. Цей тиждень принесе вам неймовірні можливості в коханні.

БЛИЗНЮКИ

Прекрасний період для вирішення побутових і сімейних питань. Можливий несподіваний переїзд або купівля нерухомості. Але не поспішайте з оформленням документів або початком ремонту до 17 вересня. Ви можете відвідати своїх батьків, провести прекрасні сімейні зустрічі, обговорити можливості сімейного бізнесу. А ще вам відкриються родові таємниці.

РАКИ

Цей тиждень принесе вам неймовірні враження. Несподівані приємні зустрічі, можливості отримання довгоочікуваних документів. Чудовий час для отримання нових знань. Усі ваші публічні виступи матимуть успіх. Ближче до кінця тижня можливий приїзд близьких родичів.

Чекайте приємних звісток. Єдине неприємне, це ваше постійне хвилювання і зайві переживання з будь-якого приводу. Постарайтеся зосередитися на своїх справах. Цей тиждень точно вам сподобається.

ЛЕВИ

Цього тижня перед вами можуть відкритися чудові можливості щодо розвитку власного бізнесу та здійснення цікавих ідей. На вас може чекати заохочення від керівництва. Не поспішайте занадто витрачати гроші або брати довгострокові кредити.

В особистих стосунках ви можете пред'являти зайві претензії до коханих. Бережіть свої стосунки.

ДІВИ

Зараз ви можете реалізовувати всі задумані плани. Вас можуть відвідати приголомшливі ідеї й до вас можуть прийти цікаві пропозиції. Це період, коли вам захочеться великих змін, особливо в собі. Саме цього тижня ви можете зайнятися зміною іміджу. Також у вас можуть вийти несподівані й дуже приємні поїздки за кордон. А ось із партнерами можуть бути напружені стосунки. Зараз не час на них спиратися.

ТЕРЕЗИ

Для вас це період внутрішньої трансформації. Ви відчуєте великий емоційний підйом. Прекрасний час для відпочинку. Цього тижня до вас несподівано можуть прийти великі можливості, і ви навіть можете в чомусь ризикнути.

До здоров'я необхідно поставитися серйозно. Остерігайтеся інфекційних захворювань і правильно харчуйтеся, щоб не було отруєння.

СКОРПІОНИ

Використовуйте цей тиждень для підготовки до нових проєктів і справ. 15 вересня, у період молодика, напишіть свої плани та ідеї. Вам можуть надійти приголомшливі пропозиції. Протягом цього тижня особливу допомогу вам можуть надати ваші друзі. А ось в особистих стосунках може бути безліч заплутаних ситуацій і конфліктів.

СТРЕЛЬЦІ

Цього тижня на роботі на вас може чекати підвищення по службі, а також зростання поваги до вас.

Не бійтеся зараз порушити й вирішувати всі ті питання, які накопичилися за довгий період. Саме час їх закінчити. Використовуйте період молодика, 15 вересня, для написання ваших планів. Зараз прекрасний період для виконання всіх ваших бажань. Заплутаність може бути тільки у стосунках із близькими. Постарайтеся подбати про них та їхні проблеми, щоб уникнути нерозуміння і конфліктів із рідними.

КОЗЕРОГИ

Саме цього тижня вас можуть оцінити по заслугах. Ваш особистий авторитет зростатиме. Вдалими будуть публічні виступи. Прекрасний час для навчання або саморозвитку. Також цього тижня несподівано для вас можуть скластися поїздки за кордон, а від іноземців до вас можуть надійти цікаві пропозиції.

У коханні на вас чекає велика удача. Не поспішайте зараз робити великі покупки, особливо це стосується автомобіля або нерухомості.

ВОДОЛІЇ

Цього тижня на вас чекають приємні несподіванки, а ваші застарілі питання можуть несподівано вирішитися якнайкраще. Можете піти на деякий ризик, але не поспішайте робити великі покупки або вкладати кудись значні суми грошей, інакше ви можете потрапити в боргову яму.

РИБИ

Цього тижня очікуйте на вдалі підписання договорів або контрактів, а також несподівано можуть вирішитися всі ваші юридичні питання. Готуйтеся до несподіваних зустрічей, особливо з тими людьми, яких ви давно не бачили. Можлива далека поїздка.

А ось в особистих стосунках ви можете відчути роздратування від свого партнера по шлюбу. Постарайтеся проявити терпіння і любов.