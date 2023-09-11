Время реализации задуманного: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 - 17 сентября

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"Главное событие этой недели - это новолуние в знаке Девы, которое произойдет 15 сентября в 4:40 по киевскому времени. Не забудьте утром этого дня написать свои планы и желания на ближайший лунный месяц. В гороскопе новолуния будет традиционно Солнце в точном соединении с Луной. И в этот раз они дали замечательные аспекты к Юпитеру, Урану в Тельце, а также Плутону в Козероге, что дает большие возможности для решения многих накопившихся вопросов на мировом уровне. Возможно, что лидеры крупных стран могут найти правильные решения по устранению финансового кризиса, также решение вопросов, связанных с военными действиями", - считает астролог.

Детали

В то же время, по словам Базиленко, негативный аспект Нептуна к Солнцу и Луне может привести к повышению уровня инфекционных заболеваний. Еще одно важное событие этой недели, на которое обращает внимание астролог, - это окончание периода ретроградного Меркурия. Произойдет это 15 сентября. И уже с 17 сентября, по словам Базиленко, можно возвращаться к активной работе и приступать к реализации запланированного.

"В гороскопе Украины черная Луна Лилит во второй половине недели зайдет на Венеру и это предвещает продолжение разоблачения коррупции. Положение Марса будет достаточно острым относительно натального Урана в начале недели - это опасность массированных ударов по нашей стране, а также обострение обстановки на линии фронта. К концу недели Марс также дает напряженный аспект к натальному Нептуну, что свидетельствует об опасности со стороны водной стихии, а также повышает риск отравлений и распространения инфекций", - поясняет астролог.

ОВНЫ

На этой неделе у вас появятся возможности удачно закончить начатые дела. Как в финансовой деятельности, так и в деловой сфере вам могут поступить интересные предложения. Финансово неделя обещает быть успешной, вам могут вернуть долги. Но не спешите тратить деньги, лучше сейчас экономить.

Будьте внимательны к своему здоровью, ведь есть опасность подхватить инфекцию. Вам нужно чаще бывать на природе и придерживаться правильного распорядка дня.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе вы будете чувствовать большую поддержку извне. Вас ждет множество интересных событий и занимательных мероприятий. Вы сможете найти хороший контакт с вашими детьми. Но будьте осторожны в отношениях с близкими. Также не стоит слишком много денег тратить на решение бытовых вопросов.

На этой неделе вас может ждать неожиданная и прекрасная поездка в другие страны. Эта неделя принесет вам невероятные возможности в любви.

БЛИЗНЕЦЫ

Прекрасный период для решения бытовых и семейных вопросов. Возможен неожиданный переезд или покупка недвижимости. Но не спешите с оформлением документов или началом ремонта до 17 сентября. Вы можете навестить своих родителей, провести прекрасные семейные встречи, обсудить возможности семейного бизнеса. А еще вам откроются родовые тайны.

РАКИ

Эта неделя принесет вам невероятные впечатления. Неожиданные приятные встречи, возможности получения долгожданных документов. Отличное время для получения новых знаний. Все ваши публичные выступления будут иметь успех. Ближе к концу недели возможен приезд близких родственников.

Ожидайте приятных известий. Единственное неприятное, это ваше постоянное волнение и излишние переживания по любому поводу. Постарайтесь сосредоточиться на своих делах. Эта неделя точно вам понравится.

ЛЬВЫ

На этой неделе перед вами могут открыться отличные возможности по развитию собственного бизнеса и осуществлению интересных идей. Вас может ждать поощрение от руководства. Не спешите слишком тратить деньги или брать долгосрочные кредиты. В личных отношениях вы можете предъявлять излишние претензии к любимым. Берегите свои отношения.

ДЕВЫ

Сейчас вы можете реализовывать все задуманные планы. Вас могут посетить потрясающие идеи и к вам могут прийти интересные предложения. Это период, когда вам захочется больших перемен, особенно в себе. Именно на этой неделе вы можете заняться сменой имиджа. Также у вас могут получиться неожиданные и очень приятные поездки за границу. А вот с партнерами могут быть напряженные отношения, сейчас не время на них опираться.

ВЕСЫ

Для вас это период внутренней трансформации. Вы почувствуете большой эмоциональный подъем. Прекрасное время для отдыха. На этой неделе к вам неожиданно могут прийти большие возможности, и вы даже можете в чем-то рискнуть.

К здоровью необходимо отнестись серьезно. Остерегайтесь инфекционных заболеваний и правильно питайтесь, чтобы не было отравления.

СКОРПИОНЫ

Используйте эту неделю для подготовки к новым проектам и делам. 15 сентября, в период новолуния, напишите свои планы и идеи. Вам могут поступить потрясающие предложения. В течение этой недели особую помощь вам могут оказать ваши друзья. А вот в личных отношениях может быть множество запутанных ситуаций и конфликтов.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе на работе вас может ждать повышение по службе, а также рост уважения к вам. Не бойтесь сейчас поднять и решать все те вопросы, которые накопились за долгий период. Самое время их закончить. Используйте период новолуния, 15 сентября, для написания ваших планов. Сейчас прекрасный период для исполнения всех ваших желаний. Запутанность может быть только в отношениях с близкими. Постарайтесь позаботиться о них и их проблемах, чтобы избежать непонимания и конфликтов с родными.

КОЗЕРОГИ

Именно на этой неделе вас могут оценить по заслугам. Ваш личный авторитет будет расти. Удачными будут публичные выступления. Прекрасное время для обучения или саморазвития. Также на этой неделе неожиданно для вас могут сложиться поездки за границу, а от иностранцев к вам могут поступить интересные предложения. В любви вас ждет большая удача. Не спешите сейчас делать крупные покупки, особенно это касается автомобиля или недвижимости.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе вас ждут приятные неожиданности, а ваши застарелые вопросы могут неожиданно разрешиться наилучшим образом. Можете пойти на некоторый риск, но не спешите делать крупные покупки или вкладывать куда-то значительные суммы денег, иначе вы можете попасть в долговую яму.

РЫБЫ

На этой неделе ожидайте удачных подписаний договоров или контрактов, а также неожиданно могут решиться все ваши юридические вопросы. Готовьтесь к неожиданным встречам, особенно с теми людьми, которых вы давно не видели. Возможна дальняя поездка. А вот в личных отношениях вы можете почувствовать раздражение от своего партнера по браку. Постарайтесь проявить терпение и любовь.