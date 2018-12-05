Chanel перестане використовувати шкіру екзотичних тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Будинок моди Chanel прийняв рішення відмовитися від використання шкіри екзотичних тварин при виготовленні своїх колекцій. Про це повідомив журналу WWD член керівництва будинку моди Бруно Павловські, інформує УНН.
“Chanel більше не стане використовувати шкіру екзотичних (тварин) в своїх майбутніх витворах”, — зазначив він. “Майбутнє наших товарів буде залежати від ноу-хау і здібностей наших ательє”, — додав він.
Павловські повідомив, що будинок моди відмовляється від використання в тому числі шкіри крокодила, ящірок, змій і скатів. Заборона включає і натуральне хутро, яким Chanel і так вкрай рідко користується у виготовленні одягу і взуття. Однією з причин рішення будинку моди стала складність в знаходженні постачальників шкіри, яка б відповідала вимогам до якості і до етичної сторони питання. Замість цього Chanel зосередить зусилля на розробці сучасних тканин і шкірзамінників, що практично не відрізняються від натуральних матеріалів.
Карл Лагерфельд, який є художнім директором Chanel, заявив виданню, що не може пригадати, коли він задумував колекції з використанням натурального хутра. “Є проблема з поставками, так і в будь-якому випадку це не бізнес Chanel. Ми вчинили так, тому що (сама ідея) носиться в повітрі, проте це повітря не нав’язане нам людьми. Це був вільний вибір”, — запевнив модельєр.
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