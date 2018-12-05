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Chanel перестанет использовать кожу экзотических животных

Киев • УНН

 • 10568 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Дом моды Chanel принял решение отказаться от использования кожи экзотических животных при изготовлении своих коллекций. Об этом сообщил журналу WWD член руководства дома моды Бруно Павловски, информирует УНН.

Chanel перестанет использовать кожу экзотических животных

“Chanel больше не станет использовать кожу экзотических (животных) в своих будущих творениях”, — отметил он. “Будущее наших товаров будет зависеть от ноу-хау и способностей наших ателье”, — добавил он.

Павловски сообщил, что дом моды отказывается от использования в том числе кожи крокодила, ящериц, змей и скатов. Запрет включает и натуральный мех, которым Chanel и так крайне редко пользуется в изготовлении одежды и обуви. Одной из причин решения дома моды стала сложность в нахождении поставщиков кожи, которая бы отвечала требованиям к качеству и к этической стороне вопроса. Вместо этого Chanel сосредоточит усилия на разработке современных тканей и кожзаменителей, практически не отличающихся от натуральных материалов.

Карл Лагерфельд, являющийся художественным директором Chanel, заявил изданию, что не может припомнить, когда он задумывал коллекции с использованием натурального меха. “Есть проблема с поставками, да и в любом случае это не бизнес Chanel. Мы поступили так, потому что (сама идея) носится в воздухе, однако этот воздух не навязан нам людьми. Это был свободный выбор”, — заверил модельер.

Как сообщал УНН, Michael Kors покупает модный дом Versace за 2 млрд долларов.

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