Бюджетний комітет завтра розгляне питання щодо скасування підняття зарплат нардепам - І.Кононенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету завтра планує розглянути проект постанови щодо скасування підвищення заробітної плати для народних депутів з 1 листопада. Про це сказав журналістам перший заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко після засідання фракції, передає кореспондент УНН.
“Щодо питання заробітної плати, завтра вранці збираєтся бюджетний комітет. Після рішення бюджетного комітету, знаючи це рішення, фракція збирається завтра за півгодини до сесійного засідання і буде визачати свою позицію щодо цього питання завтра вранці”, — сказав він.
Також І.Кононенко розповів, що фракція підтримала питання про включення до порядку денного засідання парламенту законопроекту щодо спецконфіскації.
“Рішення фракції — підтримати включння до порядку денного і потім провести фахову дискусію на профільному комітеті правової політики, який очолює пан Князевич”, — додав він.
Раніше Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що наступного вівторка, 1 листопада, скасувати постанову про підвищення зарплат парламентарям.
Нагадаємо, що ВР ухвалила проект про Державний бюджет України на 2017 рік, де пропонується збільшити зарплати депутатам та керівництву парламенту. Так зарплата голови Верховної Ради буде 40 тисяч гривень, а звичайного депутата-члена комітету близько 30 тисяч гривень.