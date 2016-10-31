Бюджетный комитет завтра рассмотрит вопрос об отмене повышения зарплат нардепам - И.Кононенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета завтра планирует рассмотреть проект постановления об отмене повышения заработной платы для народных депутах с 1 ноября. Об этом сказал журналистам первый заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко после заседания фракции, передает корреспондент УНН.
“По вопросу заработной платы, завтра утром собирается бюджетный комитет. После решения бюджетного комитета, зная это решение, фракция собирается завтра за полчаса до сессионного заседания и будет определять свою позицию по этому вопросу завтра утром", — сказал он.
Также И.Кононенко рассказал, что фракция поддержала вопрос о включении в повестку дня заседания парламента законопроекта о спецконфискации.
“Решение фракции — поддержать включение в повестку дня и затем провести профессиональную дискуссию на профильном комитете правовой политики, который возглавляет господин Князевич”, — добавил он.
Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в следующий вторник, 1 ноября, отменит постановление о повышении зарплат парламентариям.
Напомним, что ВР приняла проект о Государственном бюджете Украины на 2017 год, где предлагается увеличить зарплаты депутатам и руководству парламента. Так, зарплата председателя Верховной Рады будет 40 тысяч гривен, а обычного депутата-члена комитета около 30 тысяч гривен.