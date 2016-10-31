Бюджетный комитет завтра рассмотрит вопрос об отмене повышения зарплат нардепам - И.Кононенко

“По вопросу заработной платы, завтра утром собирается бюджетный комитет. После решения бюджетного комитета, зная это решение, фракция собирается завтра за полчаса до сессионного заседания и будет определять свою позицию по этому вопросу завтра утром", — сказал он.

Также И.Кононенко рассказал, что фракция поддержала вопрос о включении в повестку дня заседания парламента законопроекта о спецконфискации.

“Решение фракции — поддержать включение в повестку дня и затем провести профессиональную дискуссию на профильном комитете правовой политики, который возглавляет господин Князевич”, — добавил он.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в следующий вторник, 1 ноября, отменит постановление о повышении зарплат парламентариям.

Напомним, что ВР приняла проект о Государственном бюджете Украины на 2017 год, где предлагается увеличить зарплаты депутатам и руководству парламента. Так, зарплата председателя Верховной Рады будет 40 тысяч гривен, а обычного депутата-члена комитета около 30 тысяч гривен.