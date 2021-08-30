Був сам удома: на Одещині хлопчик виліз на підвіконня другого поверху

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У Чорноморську, що на Одещині, хлопчик виліз на підвіконня другого поверху, вікно було відчинено. На місці з'ясували, що дитина перебувала у квартирі без дорослих.

За допомогою трьохколінної драбини рятувальники зняли дитину з підвіконня та передали працівникам поліції. Повідомляють, що з хлопчиком усе гаразд.

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