Был один дома: в Одесской области мальчик вылез на подоконник второго этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Черноморске маленький мальчик, который был один дома, вылез на подоконник открытого окна второго этажа. Спасатели сняли ребенка. Об этом сообщила ГСЧС Одесской области, передает УНН.
Детали
В Черноморске, что в Одесской области, мальчик вылез на подоконник второго этажа, окно было открыто. На месте выяснили, что ребенок находился в квартире без взрослых.
С помощью трехколенной лестницы спасатели сняли ребенка с подоконника и передали работникам полиции. Сообщают, что с мальчиком все хорошо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик