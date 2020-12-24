Буславець застерегла від імпорту електроенергії з РФ та Білорусі

Адже цей імпорт послабить український електроенергетичний комплекс, а згодом поставить під загрозу енергетичну незалежність України і стане перешкодою для синхронізації з європейською енергосистемою, попереджає вона.

“У нас технічна пропускна спроможність перетину з Російською Федерацією становить 2,2 ГВт, з Білоруссю — 0,9 ГВт. При цьому, скоріше за все, імпортуватиметься найдешевша генерація з базовим, рівним графіком, витісняючи вітчизняні АЕС та ТЕС. Це не дозволить підтримувати нашу генерацію в технічно нормальному стані. Крім того, будуть позбавлені сенсу інвестиції в реконструкцію діючих чи будівництво нових потужностей, оскільки не буде попиту на неї”, — пояснила Буславець.

Вона нагадала, що протягом другої половини 2019 року Україна імпортувала понад 1,1 млрд кВтгод електроенергії, що еквівалентно 550 тис тонн вугілля. У підсумку, це завдало шкоди вітчизняній енергетиці, включно з вугільною галуззю.

“Це було одним із факторів, що призвели до призупинення роботи низки шахт та масових страйків шахтарів навесні-влітку поточного року. Впевнена, що нам потрібно заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі щонайменше до кінця 2021 року”, — пише Буславець.

Із закінченням поточного року НКРЕКП втрачає можливість накладати заборону на імпорт електроенергії із РФ та Білорусі, нагадує екс-очільник міністерства.

“Влітку Кабмін пропонував закріпити цю заборону на законодавчому рівні, проте урядовий законопроєкт (№ 3657) так і не було прийнято. Зараз із подібною ініціативою виступив Олексій Кучеренко. Сподіваюсь, парламент її підтримає”, — додає вона.

Буславець прогнозує, що в 2022 році Україна проведе успішне тестування роботи вітчизняної енергосистеми в автономному, від’єднаному від енергосистем Росії і Білорусі режимі. Це відкриє шлях до подальшої синхронізації ОЕС України з об’єднаною енергосистемою країн Європи ENTSO-E, підкреслює Буславець.

“Така синхронізація збільшить максимальний переток електричної енергії між ОЕС України та енергосистемами синхронної зони ENTSO-E до 4 ГВт та створить передумови для повноцінної інтеграції енергетичних ринків України і Європейського Союзу. З’являться нові ринки збуту для нашої генерації, посиляться можливості для збалансування енергосистеми, збільшиться конкуренція на ринку. Все це є перевагою для нашого електроенергетичного комплексу та споживачів”, — пояснила Буславець.

Нагадаємо, Ольга Буславець очолювала Міненерго з квітня по грудень 2020 року. Саме вона зіткнулася з наслідками простою шахтарів через відкритий у 2019 році імпорт електроенергії з РФ. Їй вдалося повернути шахтарів до роботи, але відтоді вона категорично проти закупівлі “чужої” електроенергії на тлі профіциту власної. Заяву на звільнення вона написала після призначення в Міненерго колишнього менеджера НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка.