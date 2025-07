Business Club КБУ: практичні кейси та інноваційні рішення для швидкої відбудови

23 липня традиційно підіб'ють підсумки підсумки 1 півріччя 2025 року, подискутують щодо можливих векторів розвитку ринку нерухомості та об'єднають лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України.

Дата: 23 липня 2025 року.

Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom).

Друга частина буде присвячена практичним кейсам та інноваційним рішенням для швидкої відбудови.

Традиційно участь візьме Голова територіальної громади, що постраждала від збройної агресії рф, який розповість про поточну ситуацію, плани і проєкти відбудови та розвитку зруйнованих територій.

поточні ситуація, плани і проєкти відбудови Тростянецької міської територіальної громади;

Юрій Бова, Тростянецький міський голова

Разом з експертами також поговоримо про:

Finnpartnership відкриває можливості для довгострокового бізнес партнерства;

Тетяна Філіпович, Координатор програми Finnpartnership в Україні.

NOCON: Проєкти і партнерства у сфері будівництва між українськими та норвезькими компаніями;

Світлана Свириденко, Представник в Україні NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS.

можливості інвестування в ринок нерухомості за допомогою системи Prozorro.Продажі;

Євген Богуславський, Партнер НРЦ ЮКРЕЙН.

новітні технології в будівництві, які допомагають заробляти кошти та економити час;

Інна Фурман, СЕО, Засновниця компанії 3D UTU.

трансформація ринку ліфтової інфраструктури у напрямку безбар’єрних рішень;

Володимир Копійковський, Керівник відділу продажів компанії "Євроформат" Ліфти.

реінкарнація пайової участі у будівництві;

Юрій Хапко, Керуючий партнер юридичної фірми TOTUM

як девелоперу уникнути ризиків під час відбудови: фінанси, репутація, юридичні пастки;

Данило Глоба, Керівник юридичного відділу YouControl.

Про це та інше будуть говорити під час Business Club КБУ.

Початок: 13:00

Участь можлива для членів Ради директорів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням.

Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!

Детальніше про захід.

Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS

Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Україна, Український погляд, Українські Національні Новини, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder

