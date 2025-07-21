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Бизнес-клуб КБУ: практические кейсы и инновационные решения для быстрого восстановления

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Уже в среду состоится Бизнес-клуб КБУ, посвященный аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года

Бизнес-клуб КБУ: практические кейсы и инновационные решения для быстрого восстановления

 23 июля традиционно будут подведены итоги первого полугодия 2025 года, обсуждены возможные векторы развития рынка недвижимости и объединены лидеры отрасли для обсуждения предложений и инициатив, которые будут способствовать будущему восстановлению Украины.

Дата: 23 июля 2025 года

Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

Вторая часть будет посвящена практическим кейсам и инновационным решениям для быстрого восстановления.

Традиционно примет участие Глава территориальной общины, пострадавшей от вооруженной агрессии РФ, который расскажет о текущей ситуации, планах и проектах восстановления и развития разрушенных территорий.

  • текущая ситуация, планы и проекты восстановления Тростянецкой городской территориальной общины;

    Юрий Бова, Тростянецкий городской голова

    Вместе с экспертами также поговорим о:

    • Finnpartnership открывает возможности для долгосрочного бизнес-партнерства;

      Татьяна Филипович, Координатор программы Finnpartnership в Украине

      • NOCON: Проекты и партнерства в сфере строительства между украинскими и норвежскими компаниями;

        Светлана Свириденко, Представитель в Украине NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS

        • возможности инвестирования в рынок недвижимости с помощью системы Prozorro.Продажи;

          Евгений Богуславский, Партнер НРЦ ЮКРЕЙН

          • новейшие технологии в строительстве, которые помогают зарабатывать деньги и экономить время;

            Инна Фурман, СЕО, Основательница компании 3D UTU

            • трансформация рынка лифтовой инфраструктуры в направлении безбарьерных решений;

              Владимир Копийковский, Руководитель отдела продаж компании "Евроформат" Лифты

              • реинкарнация долевого участия в строительстве;

                Юрий Хапко, Управляющий партнер юридической фирмы TOTUM

                • как девелоперу избежать рисков при восстановлении: финансы, репутация, юридические ловушки;

                  Даниил Глоба, Руководитель юридического отдела YouControl

                  Об этом и другом будут говорить во время Business Club КБУ.

                  Дата: 23 июля 2025 года. 

                  Начало: 13:00

                  Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

                  Участие возможно для членов Совета директоров КБУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.

                  Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!

                  Подробнее о мероприятии.

                  Стратегические бизнес-партнеры КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS

                  Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Украина, Украинский взгляд, Украинские Национальные Новости, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder

                  ПОБЕДИМ И ВСЁ ВОССТАНОВИМ!

                  ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ! 

                  СЛАВА УКРАИНЕ!

                  Лилия Подоляк

                  Лилия Подоляк

                  Новости Мира
                  Украина
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