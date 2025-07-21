Бизнес-клуб КБУ: практические кейсы и инновационные решения для быстрого восстановления
Киев • УНН
Уже в среду состоится Бизнес-клуб КБУ, посвященный аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года
23 июля традиционно будут подведены итоги первого полугодия 2025 года, обсуждены возможные векторы развития рынка недвижимости и объединены лидеры отрасли для обсуждения предложений и инициатив, которые будут способствовать будущему восстановлению Украины.
Дата: 23 июля 2025 года
Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)
Вторая часть будет посвящена практическим кейсам и инновационным решениям для быстрого восстановления.
Традиционно примет участие Глава территориальной общины, пострадавшей от вооруженной агрессии РФ, который расскажет о текущей ситуации, планах и проектах восстановления и развития разрушенных территорий.
- текущая ситуация, планы и проекты восстановления Тростянецкой городской территориальной общины;
Юрий Бова, Тростянецкий городской голова
Вместе с экспертами также поговорим о:
- Finnpartnership открывает возможности для долгосрочного бизнес-партнерства;
Татьяна Филипович, Координатор программы Finnpartnership в Украине
- NOCON: Проекты и партнерства в сфере строительства между украинскими и норвежскими компаниями;
Светлана Свириденко, Представитель в Украине NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS
- возможности инвестирования в рынок недвижимости с помощью системы Prozorro.Продажи;
Евгений Богуславский, Партнер НРЦ ЮКРЕЙН
- новейшие технологии в строительстве, которые помогают зарабатывать деньги и экономить время;
Инна Фурман, СЕО, Основательница компании 3D UTU
- трансформация рынка лифтовой инфраструктуры в направлении безбарьерных решений;
Владимир Копийковский, Руководитель отдела продаж компании "Евроформат" Лифты
- реинкарнация долевого участия в строительстве;
Юрий Хапко, Управляющий партнер юридической фирмы TOTUM
- как девелоперу избежать рисков при восстановлении: финансы, репутация, юридические ловушки;
Даниил Глоба, Руководитель юридического отдела YouControl
Об этом и другом будут говорить во время Business Club КБУ.
Дата: 23 июля 2025 года.
Начало: 13:00
Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)
Участие возможно для членов Совета директоров КБУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.
Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!
Подробнее о мероприятии.
Стратегические бизнес-партнеры КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS
Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Украина, Украинский взгляд, Украинские Национальные Новости, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder
ПОБЕДИМ И ВСЁ ВОССТАНОВИМ!
ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ!
СЛАВА УКРАИНЕ!