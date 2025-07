Бизнес-клуб КБУ: практические кейсы и инновационные решения для быстрого восстановления

23 июля традиционно будут подведены итоги первого полугодия 2025 года, обсуждены возможные векторы развития рынка недвижимости и объединены лидеры отрасли для обсуждения предложений и инициатив, которые будут способствовать будущему восстановлению Украины.

Вторая часть будет посвящена практическим кейсам и инновационным решениям для быстрого восстановления.

Традиционно примет участие Глава территориальной общины, пострадавшей от вооруженной агрессии РФ, который расскажет о текущей ситуации, планах и проектах восстановления и развития разрушенных территорий.

текущая ситуация, планы и проекты восстановления Тростянецкой городской территориальной общины;

Юрий Бова, Тростянецкий городской голова

Вместе с экспертами также поговорим о:

Finnpartnership открывает возможности для долгосрочного бизнес-партнерства;

Татьяна Филипович, Координатор программы Finnpartnership в Украине

NOCON: Проекты и партнерства в сфере строительства между украинскими и норвежскими компаниями;

Светлана Свириденко, Представитель в Украине NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS

возможности инвестирования в рынок недвижимости с помощью системы Prozorro.Продажи;

Евгений Богуславский, Партнер НРЦ ЮКРЕЙН

новейшие технологии в строительстве, которые помогают зарабатывать деньги и экономить время;

Инна Фурман, СЕО, Основательница компании 3D UTU

трансформация рынка лифтовой инфраструктуры в направлении безбарьерных решений;

Владимир Копийковский, Руководитель отдела продаж компании "Евроформат" Лифты

реинкарнация долевого участия в строительстве;

Юрий Хапко, Управляющий партнер юридической фирмы TOTUM

как девелоперу избежать рисков при восстановлении: финансы, репутация, юридические ловушки;

Даниил Глоба, Руководитель юридического отдела YouControl

Об этом и другом будут говорить во время Business Club КБУ.

Дата: 23 июля 2025 года.

Начало: 13:00

Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

Участие возможно для членов Совета директоров КБУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.

Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!

Подробнее о мероприятии.

ПОБЕДИМ И ВСЁ ВОССТАНОВИМ!

ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ!

СЛАВА УКРАИНЕ!