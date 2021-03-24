"Бурштинові" обшуки: на Рівненщині вилучили 40 кг "сонячного каміння"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Рівненській області провели низку обшуків. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено 41 кг обробленого та необробленого бурштину різних фракцій, а також вже готові вироби із “сонячного каміння”. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, пише УНН.
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Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного збуту, придбання, зберігання, передачі, перевезення та переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненого у значних розмірах (ч. 2 ст. 240-1 КК України).
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“24 березня правоохоронці провели чергові 4 обшуки на території Сарненського району, за адресами проживання осіб, які, за версією слідства, постачали фігурантам провадження незаконно видобутий бурштин для його подальшої обробки та реалізації.
В результаті слідчих дій виявлено та вилучено 41 кг обробленого та необробленого бурштину різних фракцій, а також вже готові вироби із “сонячного каміння”, — йдеться у повідомленні.
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На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Зразки бурштину скеровано на гемологічну експертизу.
Слідчі дії проведено спільно з оперативними працівниками Управління СБ України в Рівненській області та слідчими СУ ГУНП в Рівненській області.