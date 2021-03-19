Продавали бурштин за кордон: поліція вилучила 240 кг каміння на 2 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Група осіб у складі трьох чоловіків займалися незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням бурштину у великих розмірах, законність якого не підтверджується відповідними документами. Збували "сонячне" каміння як на території України, так і за кордон. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.
Деталі
Учора, 18 березня, у рамках кримінального провадження, розпочатого у серпні минулого року за частиною 2 статті 240-1 КК України, правоохоронці провели другий етап документування злочину.
Поліцейські провели чотири санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів справи — жителів міста Сарни 65-ти та 45-ти років, у цеху з обробки бурштину та в магазині.
У цілому, правоохоронці виявили та вилучили понад 242 кілограмів обробленого та необробленого бурштину, а також виробів із нього, 26 станків для обробки каміння, бухгалтерські документи та чорнові записи.
Орієнтовна вартість вилученого каміння за цінами "чорного" ринку становить два мільйони гривень.
Під час першої реалізації оперативної інформації у вересні торік правоохоронці за місцем здійснення діяльності фігурантів справи та за місцем проживання 60-річного рівнянина виявили та вилучили понад 850 кілограмів обробленого та необробленого "сонячного" каміння.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину.
Поліцейські також встановлюють інших осіб, які, ймовірно, входять до злочинної групи та можуть бути причетними до кримінального правопорушення.
Додамо
У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" був затриманий 29-річний громадянин України, який прямував до Дубаю. У багажу чоловіка правоохоронці виявили 3,5 кілограми бурштину, який він мав намір незаконно вивезти.