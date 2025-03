"Бунтівний місяць" Зака Снайдера отримає розширену режисерську версію

Режисер Зак Снайдер підтвердив, що його фільми "Бунтівний місяць" (Rebel Moon) отримають режисерські версії і скоро з'являться в прокаті, пише УНН з посиланням на NME.

Деталі

Снайдер 11 червня оголосив у соціальних мережах, що обидві режисерські версії з'являться на Netflix 2 серпня. Окрім розширених версій, до режисерських версій також включені нові назви: Розділ перший: Чаша крові (Chapter One: Chalice of Blood) і Розділ другий: Прокляття прощення (Chapter Two: Curse of Forgiveness), пише видання.

Режисерські версії були описані як "злісно сексуальніші, кривавіші" версії існуючих фільмів. Раніше Снайдер повідомив, що режисерські версії матимуть рейтинг R, значно довші і набагато сильніше відрізнятимуться від версій PG. "Це на цілу годину довше. Це не просто трохи інше або трохи більше. Є великі фрагменти фільму, які відрізняються один від одного", - вказував він.

"Це був перший раз, коли я зміг зняти фільм і спланувати його", - сказав Снайдер.

Доповнення

Акторський склад "Бунтівного місяця" очолює Софія Бутелла в ролі грізного воїна Кори, а також Чарлі Ганнем, Мішель Гьюсман, Джимон Хонсу, Дуна Бе, Рей Фішер, Клеопатра Коулман, Джена Мелоун, Ед Скрейн, Фра Фі та Ентоні Гопкінс.