"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

Режиссер Зак Снайдер подтвердил, что его фильмы "Мятежная луна" (Rebel Moon) получат режиссерские версии и скоро появятся в прокате, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Снайдер 11 июня объявил в социальных сетях, что обе режиссерские версии появятся на Netflix 2 августа. Кроме расширенных версий, в режиссерские версии также включены новые названия: Глава первая: Чаша крови (Chapter One: Chalice of Blood) и Глава второй: Проклятие прощения (Chapter Two: Curse of Forgiveness), пишет издание.

Режиссерские версии были описаны как "злобно более сексуальные, более кровавые" версии существующих фильмов. Ранее Снайдер сообщил, что режиссерские версии будут иметь рейтинг R, значительно длиннее и гораздо сильнее отличаться от версий PG. "Это на целый час дольше. Это не просто немного другое или немного больше. Есть большие фрагменты фильма, которые отличаются друг от друга", - указывал он.

"Это был первый раз, когда я смог снять фильм и спланировать его", - сказал Снайдер.

Дополнение

Актерский состав "Мятежной луны" возглавляет София Бутелла в роли грозного воина Коры, а также Чарли Ханнэм, Мишель Хьюсман, Джимон Хонсу, Дуна Бе, Рэй Фишер, Клеопатра Коулман, Джена Мэлоун, Эд Скрейн, Фра Фи и Энтони Хопкинс.