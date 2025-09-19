$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 4256 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 3118 перегляди
Ексклюзив
07:43 • 28735 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
11:23 • 11227 перегляди
18 вересня, 17:45 • 64381 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
08:43 • 28250 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 28735 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 46046 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43168 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64381 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44303 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51934 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Було застосовано сльозогінний газ: у Ковелі стався інцидент за участі ТЦК

Київ • УНН

 • 128 перегляди

На місці події працює поліція, всі обставини встановлюються.

Було застосовано сльозогінний газ: у Ковелі стався інцидент за участі ТЦК

У місті Ковель Волинської області стався інцидент з працівниками ТЦК, під час якого був використаний сльозогінний газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Волинський обласний ТЦК.

Деталі

За версією територіального центру комплектування, під час проведення відповідних заходів громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури.

За ним прослідували працівники ТЦК - до них підійшли працівники даного підприємства, що почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям.

Далі на місце події прибула група чисельністю 15 чоловік з працівників того ж підприємства. Вони також перешкоджали діям ТЦК.

З метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували спеціальні засоби - сльозогінний газ. На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту

- заявили в територіальному центрі комплектування.

Нагадаємо

У Одесі під час перевірки документів чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК. Пораненого бійця доставили в лікарню.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Волинська область
Ковель
Одеса