Було застосовано сльозогінний газ: у Ковелі стався інцидент за участі ТЦК

У місті Ковель Волинської області стався інцидент з працівниками ТЦК, під час якого був використаний сльозогінний газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Волинський обласний ТЦК.

За версією територіального центру комплектування, під час проведення відповідних заходів громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури.

За ним прослідували працівники ТЦК - до них підійшли працівники даного підприємства, що почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям.

Далі на місце події прибула група чисельністю 15 чоловік з працівників того ж підприємства. Вони також перешкоджали діям ТЦК.

З метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували спеціальні засоби - сльозогінний газ. На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту