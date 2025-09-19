Було застосовано сльозогінний газ: у Ковелі стався інцидент за участі ТЦК
Київ • УНН
На місці події працює поліція, всі обставини встановлюються.
У місті Ковель Волинської області стався інцидент з працівниками ТЦК, під час якого був використаний сльозогінний газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Волинський обласний ТЦК.
Деталі
За версією територіального центру комплектування, під час проведення відповідних заходів громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури.
За ним прослідували працівники ТЦК - до них підійшли працівники даного підприємства, що почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям.
Далі на місце події прибула група чисельністю 15 чоловік з працівників того ж підприємства. Вони також перешкоджали діям ТЦК.
З метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували спеціальні засоби - сльозогінний газ. На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту
Нагадаємо
У Одесі під час перевірки документів чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК. Пораненого бійця доставили в лікарню.