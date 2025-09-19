$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 3628 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 2582 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 10818 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 28028 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 28550 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 45777 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 43081 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64336 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44264 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51900 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Был применен слезоточивый газ: в Ковеле произошел инцидент с участием ТЦК

Киев • УНН

 • 14 просмотра

На месте происшествия работает полиция, все обстоятельства устанавливаются.

Был применен слезоточивый газ: в Ковеле произошел инцидент с участием ТЦК

В городе Ковель Волынской области произошел инцидент с работниками ТЦК, во время которого был использован слезоточивый газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Волынский областной ТЦК.

Детали

По версии территориального центра комплектования, во время проведения соответствующих мероприятий гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался сбежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры.

За ним последовали работники ТЦК - к ним подошли работники данного предприятия, которые начали оказывать сопротивление, угрожать и пытались причинить телесные повреждения военнослужащим.

Далее на место происшествия прибыла группа численностью 15 человек из работников того же предприятия. Они также препятствовали действиям ТЦК.

С целью самозащиты и прекращения противоправных действий, военнослужащие применили специальные средства - слезоточивый газ. На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства и правовая квалификация действий участников инцидента

- заявили в территориальном центре комплектования.

Напомним

В Одессе во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК. Раненого бойца доставили в больницу.

Евгений Устименко

