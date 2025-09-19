Был применен слезоточивый газ: в Ковеле произошел инцидент с участием ТЦК

В городе Ковель Волынской области произошел инцидент с работниками ТЦК, во время которого был использован слезоточивый газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Волынский областной ТЦК.

По версии территориального центра комплектования, во время проведения соответствующих мероприятий гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался сбежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры.

За ним последовали работники ТЦК - к ним подошли работники данного предприятия, которые начали оказывать сопротивление, угрожать и пытались причинить телесные повреждения военнослужащим.

Далее на место происшествия прибыла группа численностью 15 человек из работников того же предприятия. Они также препятствовали действиям ТЦК.

С целью самозащиты и прекращения противоправных действий, военнослужащие применили специальные средства - слезоточивый газ. На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства и правовая квалификация действий участников инцидента