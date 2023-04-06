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Буковина активно чистить дороги, які замело квітневим снігом

Буковина активно чистить дороги, які замело квітневим снігом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Буковині для боротьби з наслідками сильного снігопаду залучили 40 одиниць техніки та 100 робітників, повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, передає УНН.

Цитата

"Триває ліквідація наслідків негоди на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Для цієї роботи у Чернівецькому районі залучено 19 одиниць техніки та 26 людей. Тринадцять одиниць техніки розчищає дороги Вижницького району. Також працює 16 людей. Натомість у Дністровському районі працює 5 снігоочисних та піскорозкидальних механізмів, грейдер та 2 навантажувачі. До роботи долучили 18 дорожників" - написав Запаранюк в Telegram.

Голова Чернівецької ОВА закликав водіїв дотримуватися безпечної дистанції, правил дорожнього руху, а також утриматись від поїздок без нагальної потреби.

Доповнення

Негода знеструмила 5 тисяч осель на Буковині та Прикарпатті. При цьому у четвер, 6 квітня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. 

У зв'язку з сильним снігопадом у Чернівцях педагогічні ради більшості шкіл, гімназій та ліцеїв прийняли рішення на два дні - 6 та 7 квітня, перейти на дистанційну та змішану форми навчання. 

Через погіршенням погодніх умов в Чернівецька міська рада закликала жителів міста "без потреби не виїжджати з дому на власних автомобілях" та дбайти про свою безпеку. У місті працює спецтехніка. Можливі затори. Для очищення доріг залучили дванадцять одиниць спецтехніки.

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