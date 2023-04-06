Буковина активно чистить дороги, які замело квітневим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Буковині для боротьби з наслідками сильного снігопаду залучили 40 одиниць техніки та 100 робітників, повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, передає УНН.
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"Триває ліквідація наслідків негоди на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Для цієї роботи у Чернівецькому районі залучено 19 одиниць техніки та 26 людей. Тринадцять одиниць техніки розчищає дороги Вижницького району. Також працює 16 людей. Натомість у Дністровському районі працює 5 снігоочисних та піскорозкидальних механізмів, грейдер та 2 навантажувачі. До роботи долучили 18 дорожників" - написав Запаранюк в Telegram.
Голова Чернівецької ОВА закликав водіїв дотримуватися безпечної дистанції, правил дорожнього руху, а також утриматись від поїздок без нагальної потреби.
Доповнення
Негода знеструмила 5 тисяч осель на Буковині та Прикарпатті. При цьому у четвер, 6 квітня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів.
У зв'язку з сильним снігопадом у Чернівцях педагогічні ради більшості шкіл, гімназій та ліцеїв прийняли рішення на два дні - 6 та 7 квітня, перейти на дистанційну та змішану форми навчання.
Через погіршенням погодніх умов в Чернівецька міська рада закликала жителів міста "без потреби не виїжджати з дому на власних автомобілях" та дбайти про свою безпеку. У місті працює спецтехніка. Можливі затори. Для очищення доріг залучили дванадцять одиниць спецтехніки.
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