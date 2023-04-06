Через снігопад більшість шкіл Чернівців перевели на "дистанційку"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Через погіршенням погодних умов більшість шкіл Чернівецької громади на два дні переходять на дистанційну та змішану форми навчання, повідомила Чернівецька міська рада, пише УНН.
Деталі
У зв'язку з сильним снігопадом у Чернівцях педагогічні ради більшості шкіл, гімназій та ліцеїв прийняли рішення на два дні - 6 та 7 квітня, перейти на дистанційну та змішану форми навчання. Водночас для дітей, які таки прийшли до школи, організували очне навчання.
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"Сьогодні, коли деякі діти вже встигли прийти до школи, для них буде організований навчальний процес. Хто залишився вдома - навчатиметься дистанційно", - зазначило Управління освіти Чернівецької міської ради у Facebook.
18-ть ЗЗСО вчитимуться дистанційно, три - очно, решта 24 - змішано, додається в повідомленні.
Доповнення
Через погіршенням погодніх умов в Чернівецька міська рада закликала жителів міста "без потреби не виїжджати з дому на власних автомобілях" та дбайти про свою безпеку. У місті працює спецтехніка. Можливі затори. Для очищення доріг залучили дванадцять одиниць спецтехніки. Загалом вже здійснили 41 виїзд, повідомляється в Telegram.
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