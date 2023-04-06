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Через снігопад більшість шкіл Чернівців перевели на "дистанційку"

Через снігопад більшість шкіл Чернівців перевели на "дистанційку"

Київ • УНН

 • 752916 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Через погіршенням погодних умов більшість шкіл Чернівецької громади на два дні переходять на дистанційну та змішану форми навчання, повідомила Чернівецька міська рада, пише УНН.

Деталі

У зв'язку з сильним снігопадом у Чернівцях педагогічні ради більшості шкіл, гімназій та ліцеїв прийняли рішення на два дні - 6 та 7 квітня, перейти на дистанційну та змішану форми навчання. Водночас для дітей, які таки прийшли до школи, організували очне навчання.

Цитата

"Сьогодні, коли деякі діти вже встигли прийти до школи, для них буде організований навчальний процес. Хто залишився вдома - навчатиметься дистанційно", - зазначило Управління освіти Чернівецької міської ради у Facebook.

18-ть ЗЗСО вчитимуться дистанційно, три - очно, решта 24 - змішано, додається в повідомленні.

Доповнення

Через погіршенням погодніх умов в Чернівецька міська рада закликала жителів міста "без потреби не виїжджати з дому на власних автомобілях" та дбайти про свою безпеку. У місті працює спецтехніка. Можливі затори. Для очищення доріг залучили дванадцять одиниць спецтехніки. Загалом вже здійснили 41 виїзд, повідомляється в Telegram.

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