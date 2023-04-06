Дощі і мокрий сніг затримаються на сьогодні - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 6 квітня у західних областях помірний мокрий сніг та дощ, на Прикарпатті, уночі і на Хмельниччині значні опади; на дорогах подекуди ожеледиця; вітер переважно північний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла (у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°).

На решті території невеликий, вночі у більшості північних, центральних та Одеській областях помірний дощ; вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у східних областях до 16°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.