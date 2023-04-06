Дожди и мокрый снег задержатся на сегодня - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, 6 апреля в западных областях умеренный мокрый снег и дождь, на Прикарпатье, ночью и в Хмельницкой области значительные осадки; на дорогах местами гололедица; ветер преимущественно северный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла (в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°).

На остальной территории небольшой, ночью в большинстве северных, центральных и Одесской областях умеренный дождь; ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в восточных областях до 16°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.