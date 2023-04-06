Из-за снегопада большинство школ Черновцов перевели на "дистанционку"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из-за ухудшения погодных условий большинство школ Черновицкой общины на два дня переходят на дистанционную и смешанную формы обучения, сообщил Черновицкий городской совет, пишет УНН.
Детали
В связи с сильным снегопадом в Черновцах педагогические советы большинства школ, гимназий и лицеев приняли решение на два дня - 6 и 7 апреля, перейти на дистанционную и смешанную формы обучения. В то же время для детей, которые таки пришли в школу, организовали очное обучение.
Цитата
"Сегодня, когда некоторые дети уже успели прийти в школу, для них будет организован учебный процесс. Кто остался дома - будет учиться дистанционно", - отметило Управление образования Черновицкого городского совета в Facebook.
18-ть ЗЗСО будут учиться дистанционно, три - очно, остальные 24 - смешанно, добавляется в сообщении.
Дополнение
Из-за ухудшением погодных условий в Черновицкий городской совет призвал жителей города "без надобности не выезжать из дома на собственных автомобилях" и заботиться о своей безопасности. В городе работает спецтехника. Возможны пробки. Для очистки дорог привлекли двенадцать единиц спецтехники. Всего уже совершили 41 выезд, сообщается в Telegram.
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