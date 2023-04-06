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Буковина активно чистит дороги, которые замело апрельским снегом

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Буковине для борьбы с последствиями сильного снегопада привлекли 40 единиц техники и 100 рабочих, сообщил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк, передает УНН.

Цитата

"Продолжается ликвидация последствий непогоды на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Для этой работы в Черновицком районе привлечено 19 единиц техники и 26 человек. Тринадцать единиц техники расчищает дороги Вижницкого района. Также работает 16 человек. Зато в Днестровском районе работает 5 снегоочистительных и пескоразбрасывающих механизмов, грейдер и 2 погрузчика. К работе привлекли 18 дорожников" - написал Запаранюк в Telegram.

Председатель Черновицкой ОГА призвал водителей соблюдать безопасную дистанцию, правила дорожного движения, а также воздержаться от поездок без необходимости.

Дополнение

Непогода обесточила 5 тысяч домов на Буковине и Прикарпатье. При этом в четверг, 6 апреля, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. 

В связи с сильным снегопадом в Черновцах педагогические советы большинства школ, гимназий и лицеев приняли решение на два дня - 6 и 7 апреля, перейти на дистанционную и смешанную формы обучения. 

Из-за ухудшением погодных условий в Черновицкий городской совет призвал жителей города "без надобности не выезжать из дома на собственных автомобилях" и заботиться о своей безопасности. В городе работает спецтехника. Возможны пробки. Для очистки дорог привлекли двенадцать единиц спецтехники.

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