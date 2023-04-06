Квітневі снігопади затримали в дорозі 8 поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Внаслідок погодних умов в Україні у дорозі затримують 8 потягів. Укрзалізниця надала список, передає УНН.
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"Квітневі снігопади? Буває і таке, залізниця має бути готова до всього. 67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни, втім, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше", - повідомили у компанії.
Затримки є на таких рейсах:
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- №715/716 Перемишль — Київ (+2 год 17 хв);
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- №113/114 Харків — Львів (+1 год 55 хв);
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- №55/56 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+45 хв);
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- №129/130 Ворохта — Кременчук (+39 хв);
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- №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. (+39 хв);
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- №59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв);
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- №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+32 хв);
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- №49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+30 хв).
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"Якщо ви зараз на борту поїзда, що спізнюється, і маєте попереду пересадку, будь ласка, сповістіть нашого провідника, стюарда або гарячу лінію, щоб ми могли знайти рішення завчасно", - порадили в УЗ.
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