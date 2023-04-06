Апрельские снегопады задержали в пути 8 поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Вследствие погодных условий в Украине в пути задерживают 8 поездов. Укрзализныця предоставила список, передает УНН.
Детали
"Апрельские снегопады? Бывает и такое, железная дорога должна быть готова ко всему. 67 наших поездов следуют по расписанию во все уголки страны, впрочем, из-за обледенения контактной сети на Львовской железной дороге 8 поездов догоняют опоздания в 30 мин и более", - сообщили в компании.
Задержки есть на таких рейсах:
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- №715/716 Перемышль — Киев (+2 ч 17 мин);
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- №113/114 Харьков — Львов (+1 ч 55 мин);
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- №55/56 Киев-Пасс. — Ивано-Франковск (+45 мин);
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- №129/130 Ворохта — Кременчуг (+39 мин);
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- №149/150 Черновцы — Полтава-Юж. (+39 мин);
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- №59/60 Киев-Пас. — Чоп (+34 мин);
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- №5/6 Запорожье — Ясиня (+32 мин);
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- №49/50 Киев-Пас. — Трускавец (+30 мин).
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"Если вы сейчас на борту опаздывающего поезда и имеете впереди пересадку, пожалуйста, сообщите нашему проводнику, стюарду или горячей линии, чтобы мы могли найти решение заблаговременно", - посоветовали в УЗ.
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