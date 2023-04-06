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Негода залишила без світла міста і села у двох областях

Негода залишила без світла міста і села у двох областях

Київ • УНН

 • 953662 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Негода знеструмила 5 тисяч осель на Буковині та Прикарпатті. При цьому у четвер, 6 квітня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, пише УНН.

Цитата

"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", - ідеться у повідомленні.

Деталі

При цьому, як зазначається, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тис. абонентів у Донецькій області.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Доповнення

Негода вплинула не лише на електропостачання. Квітневі снігопади затримали в дорозі 8 поїздів.

Українські Національні Новини

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