Непогода оставила без света города и села в двух областях

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Непогода обесточила 5 тысяч домов на Буковине и Прикарпатье. При этом в четверг, 6 апреля, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, пишет УНН.

Цитата

"Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс. потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", - говорится в сообщении.

Детали

При этом, как отмечается, в течение последних суток восстановлено электроснабжение около 15 тыс. абонентов в Донецкой области.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

Дополнение

Непогода повлияла не только на электроснабжение. Апрельские снегопады задержали в пути 8 поездов.

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