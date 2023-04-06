Непогода оставила без света города и села в двух областях
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Непогода обесточила 5 тысяч домов на Буковине и Прикарпатье. При этом в четверг, 6 апреля, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, пишет УНН.
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"Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс. потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", - говорится в сообщении.
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При этом, как отмечается, в течение последних суток восстановлено электроснабжение около 15 тыс. абонентов в Донецкой области.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.
Дополнение
Непогода повлияла не только на электроснабжение. Апрельские снегопады задержали в пути 8 поездов.