Будівництво дороги від кордону рф до Криму сповільнює рух суходольним коридором - Андрющенко
Київ • УНН
Окупанти будують дорогу від кордону рф до Криму через Маріуполь, що ускладнює рух суходольним коридором. За 1,5 року збудовано лише 10 км з 60 км.
Дорога, яку окупанти будують від кордону рф до Криму через Маріуполь сповільнює рух суходольним коридором до окупованого півострова, в тому числі і для російських окупантів. Наразі росіяни вже побудували 10 км дороги за 1,5 року, але дорога все одно не здатна виконувати свої функції, оскільки "впирається" в Маріуполь. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
1,5 роки тому вони почали будувати ділянку дороги. Хочу наголосити, що це не побудова, а розширення ділянки існуючої дороги, яка функціонує на сьогодні. На щастя, це будівництво сповільнює рух суходольним коридором до Криму і для військової логістики. Досить суттєво його ускладнює. Вони анонсували ділянку дороги, яку вони почали ремонтувати вздовж від Маріуполі до кордону з рф через Новоазовськ - це приблизно 60 км. Вчора вони відкрили перши 10 км за 1,5 роки
Він зазначив, що попри розширення траси, дорога все одно не здатна повністю виконувати свої функції, оскільки впирається в Маріуполь.
"Маріуполь сам по собі сповільнює цей рух. Це години, які втрачаються в заторах, і фактично стоять на заваді швидкого пересування", - додав Андрющенко.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти відкрили залізничний вокзал після того, як його повністю знищили, що може дозволити росіянам скоротити логістичний шлях на майже 300 км.