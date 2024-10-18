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Строительство дороги от границы рф до Крыма замедляет движение по сухопутному коридору - Андрющенко

Строительство дороги от границы рф до Крыма замедляет движение по сухопутному коридору - Андрющенко

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 11:21  •  3173 просмотра

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Оккупанты строят дорогу от границы РФ в Крым через Мариуполь, что затрудняет движение по сухопутному коридору. За 1,5 года построено только 10 км из 60 км.

Дорога, которую оккупанты строят от границы рф в Крым через Мариуполь замедляет движение по сухопутному коридору до оккупированного полуострова, в том числе и для российских оккупантов. Сейчас россияне уже построили 10 км дороги за 1,5 года, но дорога все равно не способна выполнять свои функции, поскольку «упирается» в Мариуполь. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

1,5 года назад они начали строить участок дороги. Хочу подчеркнуть, что это не построение, а расширение участка существующей дороги, которая функционирует на сегодня. К счастью, это строительство замедляет движение по сухопутному коридору в Крым и для военной логистики. Достаточно существенно его усложняет. Они анонсировали участок дороги, которую они начали ремонтировать вдоль от Мариуполя до границы с РФ через Новоазовск - это примерно 60 км. Вчера они открыли первые 10 км за 1,5 года

- сказал Андрющенко.

Он отметил, что несмотря на расширение трассы, дорога все равно не способна полностью выполнять свои функции, поскольку упирается в Мариуполь.

«Мариуполь сам по себе замедляет это движение. Это часы, которые теряются в пробках, и фактически мешают быстрому передвижению», - добавил Андрющенко.

Напомним,

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты открыли железнодорожный вокзал после того, как его полностью уничтожили, что может позволить россиянам сократить логистический путь почти на 300 км.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
krymКрым
mariupolМариуполь