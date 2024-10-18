Строительство дороги от границы рф до Крыма замедляет движение по сухопутному коридору - Андрющенко

Дорога, которую оккупанты строят от границы рф в Крым через Мариуполь замедляет движение по сухопутному коридору до оккупированного полуострова, в том числе и для российских оккупантов. Сейчас россияне уже построили 10 км дороги за 1,5 года, но дорога все равно не способна выполнять свои функции, поскольку «упирается» в Мариуполь. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

1,5 года назад они начали строить участок дороги. Хочу подчеркнуть, что это не построение, а расширение участка существующей дороги, которая функционирует на сегодня. К счастью, это строительство замедляет движение по сухопутному коридору в Крым и для военной логистики. Достаточно существенно его усложняет. Они анонсировали участок дороги, которую они начали ремонтировать вдоль от Мариуполя до границы с РФ через Новоазовск - это примерно 60 км. Вчера они открыли первые 10 км за 1,5 года - сказал Андрющенко.

Он отметил, что несмотря на расширение трассы, дорога все равно не способна полностью выполнять свои функции, поскольку упирается в Мариуполь.

«Мариуполь сам по себе замедляет это движение. Это часы, которые теряются в пробках, и фактически мешают быстрому передвижению», - добавил Андрющенко.

Напомним,

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты открыли железнодорожный вокзал после того, как его полностью уничтожили, что может позволить россиянам сократить логистический путь почти на 300 км.