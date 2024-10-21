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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2164 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Буде і системне, і кадрове, і процесуальне реагування: Зеленський про МСЕК

Київ • УНН

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Президент України повідомив про підготовку до засідання РНБО щодо порушень у роботі МСЕК. Зеленський заявив про майбутнє системне, кадрове та процесуальне реагування на виявлені проблеми.

Буде і системне, і кадрове, і процесуальне реагування: Зеленський про МСЕК

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення системного, кадрового і процесуального реагування на роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування

 - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський ініціював термінове засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та фальшивими інвалідностями. Зеленський очікує швидких дій від правоохоронців для викриття корупційних схем та покарання винних.

Антоніна Туманова

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