Буде і системне, і кадрове, і процесуальне реагування: Зеленський про МСЕК
Київ • УНН
Президент України повідомив про підготовку до засідання РНБО щодо порушень у роботі МСЕК. Зеленський заявив про майбутнє системне, кадрове та процесуальне реагування на виявлені проблеми.
Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення системного, кадрового і процесуального реагування на роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський ініціював термінове засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та фальшивими інвалідностями. Зеленський очікує швидких дій від правоохоронців для викриття корупційних схем та покарання винних.