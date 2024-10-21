Будет и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование: Зеленский о МСЭК

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение системного, кадрового и процессуального реагирования на работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня провели необходимые подготовительные совещания перед СНБО. Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание СНБО по ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями. Зеленский ожидает быстрых действий от правоохранителей для разоблачения коррупционных схем и наказания виновных.