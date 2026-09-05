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Буданов заявив, що регулярно спілкувався з пригожиним майже до заколоту "Вагнера"

Київ • УНН

 • 4262 перегляди

Кирило Буданов заявив, що регулярно спілкувався з євгеном пригожиним майже до заколоту «Вагнера» у 2023 році. Також він контактував з ігорем костюковим щодо зернових шляхів.

Буданов заявив, що регулярно спілкувався з пригожиним майже до заколоту "Вагнера"

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що регулярно контактував із засновником ПВК "Вагнер" євгеном пригожиним, а їхнє спілкування тривало майже до заколоту найманців проти кремля у 2023 році. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, пише УНН.

Деталі

Про контакти з пригожиним Буданов розповів під час спілкування з журналістом видання Ендрю Крамером. Водночас NYT не наводить прямих цитат глави ОП щодо змісту цих розмов та не розкриває їхніх деталей.

За даними видання, контакти тривали майже до заколоту ПВК "Вагнер" проти російської влади у 2023 році. Через кілька тижнів після невдалого заколоту Пригожин загинув унаслідок катастрофи приватного літака.

Буданов також контактував із главою російського ГРУ

Глава ОП розповів NYT і про прямі контакти з начальником російської військової розвідки ігорем костюковим. За його словами, вони розпочалися у 2022 році за посередництва Туреччини та стосувалися відкриття судноплавних шляхів у Чорному морі для експорту зерна.

Переговори рано чи пізно до чогось приведуть. Не можна воювати все життя

– заявив Буданов.

Видання не уточнює, чи продовжуються прямі контакти Буданова з костюковим зараз.

Буданов не очікує умов для припинення вогню до весни, але анонсував переговори за посередництва США - NYT04.09.26, 15:35 • 30669 переглядiв

Степан Гафтко

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